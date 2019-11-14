Жительница Мордовии снесла гараж, дабы отдохнуть в Хорватии

В отделе судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам находилось исполнительное производство об обязании гражданки Л. перенести забор и гараж на расстояние не менее 1 метра со стороны смежного земельного участка другого собственника в Инсаре.

Женщина отказывалась выполнять указанное требование. В определенный момент гражданка скрылась из поля зрения судебных приставов, по причине чего была объявлена в розыск. Недавно женщина была задержана пограничниками при попытке отправиться на отдых в Хорватию.

Гражданка была оштрафована на 15 тыс. рублей.

В результате принятых мер должница исполнила решение суда в полном объеме. Гараж пришлось демонтировать.

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Источник: r13.fssprus.ru