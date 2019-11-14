В Торбеевском районе построят три фельдшерско-акушерских пункта

Торбеевская межрайонная больница в настоящее время является участницей проекта по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства.

Сейчас ведутся ремонтные работы в регистратуре, закупается оборудование для оптимизации внутренней логистики, колл-центра и т. д.

Также развивается сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020-2024 годах в Торбеевском районе построят три указанных пункта. В следующем году ФАП появится в населенном пункте Кажлодка.

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Источник: vestnik-rm.ru