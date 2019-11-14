В Кадошкинском районе в ДТП пострадал 44-летний мужчина

В Кадошкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 44-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 13 ноября на 39-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», не представил преимущество в движении автомобилю марки ВИС, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал 44-летний водитель второй машины. Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ».

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Источник: гибдд.рф