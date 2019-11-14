В Саранске водитель легкового автомобиля протаранил грузовик

В Саранске водитель легкового автомобиля, лишенный права управления транспортными средствами, протаранил грузовик.

ДТП произошло вечером 13 ноября на территории Пролетарского района города. На улице Н. Эркая 24-летний молодой человек, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2115, врезался в грузовик марки «Хендай», который был припаркован у края проезжей части.

Водитель грузовика получил травмы. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что 24-летний парень, управлявший легковушкой, ранее был лишен водительского удостоверения. В отношении молодого человека был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Кадошкинском районе в ДТП пострадал 44-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф