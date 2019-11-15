В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в совершении преступления

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в совершении преступления.

Сероглазов Алексей Юрьевич 1996 года рождения подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, кто владеет какими-либо сведениями о текущем местонахождении разыскиваемого молодого человека, с просьбой сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф