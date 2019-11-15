45-летняя жительница Ромодановского района была ограблена неизвестными мошенниками

В Ромодановском районе 45-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

В конце октября жительница села Анненково указанного района увидела на одном из сайтов объявление о предоставлении кредитов. Женщина перешла по данной ссылке. Гражданка оформила заявку на получение кредита в размере 170 тыс. рублей, в которой указала свои персональные данные. Затем женщина попыталась перейти на другую интернет-страницу, дабы завершить все необходимые для получения денег процедуры, но это ей не удалось.

Спустя несколько дней, с сельчанкой связался ранее неизвестный ей мужчина, который, представившись сотрудником финансовой организации, сообщил, что выдача кредита была одобрена, но отметил, что для получения денежных средств женщина должна оплатить страховку стоимостью 4 тыс. рублей. Гражданка перечислила деньги. Затем незнакомец вновь вышел на связь с женщиной. На этот раз мужчина заявил, что сельчанка должна перечислить ещё 16 тыс. рублей, отметив, что эти деньги впоследствии будут ей возвращены. Женщина вновь перечислила денежные средства. После этого гражданка под различными предлогами ещё несколько раз переводила на счет мошенников деньги, одалживая их у своих знакомых. В общей сложности женщина перечислила более 70 тыс. рублей.

Кредит гражданка так и не получила.

Читайте также о том, что в Мордовии 17-летний подросток пойдет под суд по обвинению в краже.

Источник: 13.мвд.рф