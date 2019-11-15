Гороскоп на 16 ноября: Близнецы будут всесильны, у Львов «подсядет батарейка», а Девам нужно больше отдыхать

Овен

Овны научились извлекать выгоду, работая сразу с несколькими, казалось бы несовместимыми типами людей. Если это только на пользу вам и вашим делам, не позволяйте никому вмешиваться и давать советы.

Телец

В этот день Тельцам следует быть осторожными в высказываниях, иначе они могут отбить охоту действовать у многих людей, а без их помощи вы сами ничего не добьетесь.

Близнецы

Близнецы смогут быстро гасить любые склоки, направлять усилия людей в нужное вам русло и решать все проблемы, стоящие на пути.

Рак

Получив удар в этот день, Ракам не стоит бездумно бросаться в контратаку. Звезды советуют отойти, оценить ситуацию со стороны и лишь затем принимать решение о нанесении ответного выпада.

Лев

Уставшие Львы будут спрашивать себя, правильно ли то, что они делают? Долой сомнения, ведь вскоре придет друг, который поможет «подзарядить вашу батарейку» и тогда же вас будет не остановить.

Дева

Звезды советуют Девам отдыхать в любое удобное время, а не ждать завершения очередного большого проекта, чтобы как следует расслабиться.

Весы

Весам следует начать помогать двум противоборствующим сторонам сразу. Это не будет предательством, ведь вы никому не клялись в верности. Вы просто изучаете ситуацию с разных сторон и берете лучшее от каждого.

Скорпион

В этот день Скорпионы окажутся на стартовой решетке, только не следует пропускать кого-то вперед, чтобы они проверили путь на безопасность. Бегите к цели, не жалея сил.

Стрелец

Стрельцы отчаянно нуждаются в переменах, но их нестабильное эмоциональное состояние не дает возможности сделать первый, самый сложный шаг.

Козерог

Козерогам будут мешать идти прямо к поставленной цели. Однако кто сказал, что обходной путь закрыт? К цели ведут многие дороги и не все они прямые.

Водолей

Звезды советуют Водолеям хоть иногда идти на компромисс. Поверьте, не все и не всегда желают вам зла, поэтому не стоит настаивать на своем каждую минуту жизни.

Рыбы

Рыбам, как полагают звезды, следует отдаться воле течения, не попадая, конечно же, в омуты. Даже плавание по течению должно контролироваться.

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