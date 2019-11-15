В Саранске разыскиваются мужчины, подозреваемые в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в краже.

Два неизвестных гражданина, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Волгоградская, похитили из магазина бытовой техники несколько дисков, на которых записаны компьютерные игры.

Один из предполагаемых преступников был одет в бейсболку черно-коричневого цвета, темно-зеленую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, а также имел при себе сумку черного цвета. Второй мужчина был одет в черную куртку, белый свитер, синие джинсы, черные кроссовки. Кроме того, данный гражданин носит очки, а также у него имелась при себе сумка черного цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых мужчин, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается парень, подозреваемый в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф