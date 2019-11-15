В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 57-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.
ДТП произошло вечером 14 ноября в Октябрьском районе города. 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Клан», во время движения по улице Волгоградской совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.
По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф