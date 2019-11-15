В Рузаевском районе скоро появится новая дорога

В Рузаевском районе началось строительство новой дороги.

Новая автомагистраль свяжет дорогу, пролегающую между Саранском и Рузаевкой, с федеральной трассой, которая соединяет Нижний Новгород и Саратов.

Благодаря введению в эксплуатацию новой дороги улицы Рузаевки будут освобождены от транзитного транспорта.

В настоящее время выполняется забивка свай и отсыпка земляного полотна.

По предварительным данным, работы будут завершены до 25 декабря текущего года.

По информации «Известий Мордовии».

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