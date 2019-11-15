В Чамзинке строят водозабор №2

В Чамзинке ведется строительство водозабора №2.

Строительные работы выполняет ООО «Созидание С». Сейчас осуществляется бетонирование резервуаров и прокладывается дорога к скважине. Кроме того, в настоящее время заготавливаются материалы для возведения линии электропередач. Введение рассматриваемого объекта в эксплуатацию запланировано на 2021 год.

Строительство водозабора ведется в рамках реализации регионального проекта под названием «Чистая вода», основной целью которого является повышение уровня качества питьевой воды.

По информации «Известий Мордовии».

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