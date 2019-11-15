Жительница Мордовии подозревается в краже денег с банковской карты своего соседа

В Атюрьево 44-летняя местная жительница подозревается в краже денежных средств с банковской карты своего соседа.

Стражами порядка было установлено, что 44-летняя жительница указанного населенного пункта, работающая продавцом в одном из местных магазинов, на улице нашла банковскую карту своего соседа, которую последний потерял. Женщина принесла платежное средство на работу. Для снятия денежных средств с данной банковской карты пин-код не требовался. В итоге продавщица в магазине, в котором она работает, приобрела продукты, расплатившись с помощью найденного платежного средства. Затем женщина совершила ещё несколько покупок за счет своего соседа и сняла деньги с его банковской карты. Общая сумма ущерба составила 1,65 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Женщина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф