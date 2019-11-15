Безработный житель Саранска подозревается в совершении нескольких краж из магазинов

В Саранске был задержан безработный местный житель, который подозревается в совершении нескольких краж из магазинов.

В октябре нынешнего года стражи порядка получили несколько сообщений о кражах из магазинов, расположенных на территории Пролетарского района города.

По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан безработный житель Саранска 2001 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности по аналогичной причине. Парень признал свою вину. Молодой человек сообщил, что перепродавал украденный товар на улице неизвестным гражданам. В общей сложности подозреваемый похитил 27 пачек сливочного масла, 10 банок кофе, 4 флакона лака для волос, а также шампунь и бальзам. Сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей.

Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф