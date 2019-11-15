В Мордовии начальников исправительных учреждений проверили на физическую готовность

Начальников учреждений УФСИН РФ по Мордовии проверили на индивидуальную физическую готовность.

В рамках учебно-методических сборов руководители исправительных учреждений сдавали нормативы по нескольким видам физической подготовки, среди которых кросс 1 км, комплекс силовых упражнений (подтягивание), челночный бег 10х10 и выполнение боевых приемов борьбы.

Начальники исправительных учреждений продемонстрировали хорошую физическую подготовленность.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su