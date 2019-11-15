В Мордовии увеличился уровень преступности

В Мордовии растет уровень преступности.

В общей сложности в период с января по октябрь нынешнего года на территории республики было зафиксировано 7052 преступления. Данный уровень преступности на 5,4% превышает те показатели, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество преступлений на протяжении десяти первых месяцев нынешнего года было зафиксировано в районах Саранска (Ленинский – 1395, Октябрьский – 1155, Пролетарский – 975), а также в Рузаевском районе (592). Наименьшее число противоправных деяний за отчетный период было совершено в Большеигнатовском (33), Кадошкинском (62) и Атюрьевском (54) районах.

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Источник: prokrm.ru