В Мордовии обсудили реализацию проекта «Старшее поколение»

Заместитель главы правительства Мордовии Галина Лотванова провела совещание, в ходе которого была обсуждена реализация федерального проекта под названием «Старшее поколение».

Галина Лотванова отметила, что указанный проект имеет очень важное значение для Мордовии, поскольку 28% жителей региона являются гражданами старшего трудоспособного возраста и инвалидами.

В ходе совещания было отмечено, что результаты социальных исследований свидетельствуют о том, что в большинстве случаев представителей старшего поколения волнуют проблемы, связанные с медицинским обслуживанием, а также дефицит общения.

В настоящее время в Мордовии ведется работа по приведению в нормативное состояние организаций социального обслуживания. Галина Лотванова назвала главной целью данной работы предоставление представителям старшего поколения возможности получить дополнительное образование и повысить свою квалификацию.

По информации «Известий Мордовии».

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