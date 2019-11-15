Ученики одной из школ Саранска посетили урок пенсионной грамотности

14 ноября в Саранске был проведен урок пенсионной грамотности.

Указанный урок провел глава республиканского отделения пенсионного фонда Владимир Василькин. Занятие посетили ученики девятых классов средней школы №9. Дети ознакомились с работой отделов по организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий, социальных выплат и др.

Кроме того, школьники познакомились с сайтом, на котором в доступном для них виде изложена информация о правилах начисления пенсионных выплат, а также получили в подарок учебно-методическое пособие «Все о будущей пенсии».

По информации «Известий Мордовии».

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