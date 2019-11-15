В детсадах Саранска проходит акция «Кормушка для птиц»

В детских садах Саранска проходит экологическая акция под названием «Кормушка для птиц».

Основной целью указанной акции является привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам охраны окружающей среды.

В рамках рассматриваемой акции педагоги и родители совместно с детьми изготавливают из подручного материала кормушки для птиц, которые размещают на территории детских садов и лесопарковых зон.

Также при проведении акции педагоги рассказывают детям о многообразии зимующих птиц и объясняют, чем можно их подкармливать.

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Источник: adm-saransk.ru