В Саранске пройдет чемпионат любительской хоккейной лиги Мордовии

В Саранске 16 ноября стартует чемпионат любительской хоккейной лиги Мордовии.

Ледовый дворец Саранска станет местом проведения указанных соревнований. Торжественная церемония открытия чемпионата начнется в 12:00 16 ноября.

После завершения упомянутой церемонии пройдет матч между саранскими хоккейными командами «Метеор» и «Динамо».

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru