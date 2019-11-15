В Саранске пройдут соревнования по художественной гимнастике

В Саранске на грядущих выходных пройдут чемпионат и первенство Мордовии по художественной гимнастике.

Указанные соревнования будут проводиться 16-17 ноября в спортивном комплексе «Мордовия». В данных состязаниях примут участие спортсменки из нескольких регионов России.

В 10:30 16 ноября состоится выступление команд по групповым упражнениям. В 12:00 начнется церемония открытия соревнований и награждения. В период с 13:00 до 17:00 индивидуальную программу покажут гимнастки 2001-2010 годов рождения.

В 10:30 17 ноября начнутся соревнования в личном первенстве гимнасток 2010 года рождения и старше. В 14:00 начнется церемония закрытия соревнований, а также награждения победителей и призеров в личном первенстве.

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Источник: mordovia-sport.ru