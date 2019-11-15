В Мордовии прошел антидопинговый семинар

В конференц-зале ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике» прошел образовательный антидопинговый семинар, организованный российским антидопинговым агентством.

Указанное мероприятие было проведено в формате видеоконференции, на которой присутствовали ведущие спортсмены, тренеры и специалисты учреждения.

В качестве лектора на семинаре выступила специалист антидопингового агентства Валерия Андреевна Конова.

Особое внимание было уделено внесению информации в систему «АДАМС».

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Источник: mordovia-sport.ru