Двух жителей Саранска, подозреваемых в краже автомобилей, заключили под стражу

В Саранске заключили под стражу двух местных жителей, которые подозреваются в похищении транспортных средств.

Стражами порядка было установлено, что 12 ноября два горожанина 23- и 26-летнего возраста распивали алкогольные напитки. Проходя по улице М. Расковой, парни обратили внимание на припаркованный автомобиль марки ВАЗ-2106. Отогнув форточку, подозреваемые открыли дверь, а затем завели машину, замкнув провода. Молодые люди решили немного покататься на транспортном средстве, а затем продать его на запчасти. Во время поездки один из подозреваемых, управлявший машиной, врезался в дерево. Молодые люди убежали с места ДТП, оставив автомобиль.

Затем подозреваемые похитили автомобиль марки «Нива», припаркованный по адресу – улица Полежаева. На данном транспортном средстве молодые люди выехали за пределы Саранска. Недалеко от Старошайговского района автомобиль заглох. Оставив машину на дороге, подозреваемые на попутном транспорте вернулись в Саранск.

Молодые люди были привлечены к уголовной ответственности. Стражам порядка также удалось установить причастность одного из парней к незаконному обороту наркотиков и краже спиртных напитков из супермаркета. Также известно, что оба горожанина уже имеют судимости.

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Источник: 13.мвд.рф