В Рузаевке полицейские провели мероприятие для воспитанников детского сада

Сотрудники ОМВД РФ по Рузаевскому району провели мероприятие в МБДОУ «Детский сад Радуга».

Дети были проинформированы об особенностях работы сотрудников правоохранительных органов, а также стали участниками игры, главным заданием которой было раскрытие преступления, предстояло найти украденный торт.

Воспитанники детского сада создали свою следственно-оперативную группу, экипировались и направились на место происшествие, где собрали улики и следы, оставленные преступниками. Затем дети при содействии полицейских составили со слов свидетелей фоторобот разыскиваемых. Грамотные и оперативные действия старшей группы детского сада помогли задержать преступников.

В знак благодарности детей наградили тортом и специальными медалями.

Кроме того, юрисконсульт ОМВД РФ по Рузаевскому району, майор внутренней службы Наталья Летина напомнила детям о правилах безопасности на дорогах, улице и дома, а также при общении с незнакомыми людьми.

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Источник: 13.мвд.рф