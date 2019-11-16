Полицейские задержали двух жителей Мордовии, подозреваемых в краже

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей посёлка Барашево, которые подозреваются в совершении кражи.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №14 ММО МВД РФ «Темниковский» обратилась жительница села Аксел, которая сообщила о том, что неизвестные преступники похитили имущество с территории, прилегающей к принадлежащему ей дачному дому, расположенному в посёлке Барашево. Женщина заявила, что сумма причиненного ей ущерба составила около 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали двух жителей посёлка Барашево 1991 и 1993 годов рождения, которые уже имеют судимости. Молодые люди признали свою вину. Выяснилось, что подозреваемые, заведомо зная об отсутствии владелицы дачного дома, проникли на придомовую территорию, выкопали три металлических столба, после чего проникли в гараж и похитили оттуда металлические изделия.

Часть похищенного имущества сотрудники правоохранительных органов вернули пострадавшей.

Подозреваемые были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что двух жителей Саранска, подозреваемых в краже автомобилей, заключили под стражу.

Источник: 13.мвд.рф