Интернет-мошенники ограбили 23-летнего жителя Саранска, решившего приобрести телевизор

В Саранске 23-летний местный житель был ограблен неизвестными мошенниками, пытаясь приобрести телевизор.

Недавно 23-летний молодой человек обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже телевизора. Парень связался с администратором данного сайта, последний заявил, что товар будет прислан только после перечисления оплаты.

В итоге житель Саранска перечислил на указанный собеседником счет 54 тыс. рублей. Телевизор молодой человек так и не получил, выйти на связь с администратором интернет-страницы не удалось, поскольку сайт был заблокирован.

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Источник: 13.мвд.рф