Полицейские задержали 23-летнего жителя Саранска, который находится в розыске

В Мордовии был задержан 23-летний житель Саранска, который находится в розыске.

В июне нынешнего года стражи порядка задержали 23-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены наркотики массой 0,49 г. Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности. В отношении парня была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В назначенное время молодой человек не явился в правоохранительные органы. Кроме того, парень на протяжении длительного периода времени не появлялся по месту своего жительства. В итоге молодой человек был объявлен в розыск.

Благодаря информации, полученной от жителей Мордовии, стражам порядка удалось задержать парня. Житель Саранска скрывался в Ичалковском районе.

Читайте также о том, что интернет-мошенники ограбили 23-летнего жителя Саранска, решившего приобрести телевизор.

Источник: 13.мвд.рф