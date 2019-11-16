В Саранске прошла конференция по безопасности дорожного движения

В Саранске прошла республиканская конференция по обеспечению безопасности дорожного движения детей, в которой приняли участие представители министерств и ведомств Мордовии.

Указанная конференция прошла на базе МОУ «СОШ №35».

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД МВД по Мордовии, подполковник полиции Павел Южалин поделился с собравшимися передовыми практиками профилактической работы с несовершеннолетними.

Представители органов образования определили направления дальнейшего взаимодействия с ГИБДД и институтами гражданского общества в сфере детской безопасности.

Президент АНО «Центр поддержки и защиты детства» Ольга Веретенникова представила социальный проект в области безопасности дорожного движения, который называется «Дети. Дорога. Жизнь», а также сообщила, что в Мордовии в скором времени впервые заработает бесплатный прокат автокресел.

Помимо этого, Ольга Веретенникова рассказала о том, что в нескольких дошкольных образовательных организациях Саранска с января следующего года будет запущено информационно-досуговое занятие «Школа юного пешехода».

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Источник: 13.мвд.рф