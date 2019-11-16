Прокуратура Мордовии уделяет особое внимание рассмотрению обращений и приему граждан

В Мордовии сотрудники прокуратуры проводят активную работу в сфере рассмотрения обращений и приема граждан.

С начала нынешнего года в органы прокуратуры Мордовии поступило более 12 тыс. обращений, 3902 из которых были разрешены по существу. Было удовлетворено 1133 обращения.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.

По результатам разрешения обращений прокурорами и аппаратом ведомства республики было выявлено и пресечено 2234 нарушения законодательства, в суды было направлено 1235 исков, было возбуждено 102 дела об административных правонарушениях.

На личном приеме с начала текущего года было принято 3762 посетителя, в том числе прокурорами и их заместителями – 1123. Руководством прокуратуры республики было принято 132 посетителя.

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Источник: prokrm.ru