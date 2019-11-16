Жительница Ардатовского района, которая не платила алименты, отправится в тюрьму

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая не платила алименты.
Было установлено, что с 2017 года жительница посёлка Тургенево указанного района не платила алименты и никакой добровольной материальной помощи на содержание дочери не оказывала, участие в воспитании ребенка она также не принимала.
В апреле прошлого года женщина была привлечена к административной ответственности.
В мае нынешнего года был вынесен приговор суда о назначении гражданке наказания в виде исправительных работ. Женщина проигнорировала данное постановление.
Решением Ардатовского районного суда в отношении жительницы посёлка Тургенево была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.
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Источник: prokrm.ru