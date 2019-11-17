Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе 54-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 54-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие преступники пытаются оплатить покупки за счет средств, хранящихся на банковской карте мужчины. Под предлогом предотвращения этих действий незнакомец попросил пострадавшего сообщить ему персональные данные и код, который придет в смс-сообщении. Житель Лямбирского района сообщил незнакомцу указанную информацию, а затем обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 93 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф