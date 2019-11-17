В Лямбирском районе полицейские провели антинаркотические мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические информационно-образовательные площадки антинаркотической направленности среди учеников школ, расположенных в Атемаре, Большой Елховке и Лямбире.

Стражи порядка обсудили со школьниками приоритеты здорового образа жизни, медицинские, социальные и правовые аспекты наркомании. Особое внимание было уделено уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Также полицейские ответили на интересующие подростков вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф