Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушение трудового законодательства

В Кадошкинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района» работа в выходные дни не учитывается и не оплачивается в предусмотренном трудовым кодексом порядке.

Главе Кадошкинского района было внесено представление.

В отношении виновного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru