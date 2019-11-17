Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушение трудового законодательства

В Кадошкинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение трудового законодательства.
Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Кадошкинского муниципального района» работа в выходные дни не учитывается и не оплачивается в предусмотренном трудовым кодексом порядке.
Главе Кадошкинского района было внесено представление.
В отношении виновного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении.
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Источник: prokrm.ru