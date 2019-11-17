В Мордовии 2-летняя девочка едва не погибла в результате несчастного случая

В Мордовии 2-летняя девочка упала на вилку микроволновой печи.

Инцидент произошел несколько дней назад в Ичалковском районе. По предварительной информации, 2-летняя девочка, упав со стола на пол, угодила на вилку микроволновой печи. Устройство вонзилось малышке в голову. Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу.

В настоящее время врачи делают всё возможное, чтобы минимизировать негативные последствия случившегося для здоровья ребенка.

По информации «Известий Мордовии».

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