В Ельниках загорелась надворная постройка

В Ельниках пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 16 ноября. Возле дома №23, расположенного по адресу – улица Громова, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Причина возгорания надворной постройки устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru