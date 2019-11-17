Житель Мордовии отдал под суд своего внука

В Дубенках местный житель, устроивший дебош в доме своего дедушки, оказался на скамье подсудимых.

Некоторое время назад житель указанного населенного пункта пришел домой к своему дедушке. Парень, находясь в жилье пожилого родственника, кричал и ругался матом, что сильно помешало спокойствию владельца дома. Жителя Дубенок утихомирили полицейские. Пенсионеру пришлось написать заявление на своего внука.

В ходе судебного заседания парень раскаялся в содеянном и пообещал больше не устраивать дебоши в доме своего дедушки.

Суд, учитывая, что раньше житель Дубенок не имел проблем с законом, не стал применять в его отношении строгие меры наказания, ограничившись предупреждением.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии 2-летняя девочка едва не погибла в результате несчастного случая.