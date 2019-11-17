Мэр Саранска провел встречу с жителями посёлка ТЭЦ-2

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 16 ноября провел встречу с жителями посёлка ТЭЦ-2.

Главным вопросом, который волновал жителей посёлка, пришедших на встречу с главой городской администрации, стало прекращение работы бани №4. Данная проблема возникла в прошлом году. До конца 2018 года муниципальное предприятие «Городские бани» оплачивало за поставку 1 Гкал тепловой энергии (пара) в баню №4 1900 рублей. В декабре минувшего года от ПАО «Т Плюс» поступило уведомление, что с 1 января 2019 года стоимость поставки 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 38258 рублей. По указанной причине было принято решение о закрытии бани. Изначально предлагалось построить отдельную газовую котельную для бани, но жители посёлка ТЭЦ-2 отвергли данное предложение, заявив, что желают сохранить влажный пар, подаваемый от магистрального паропровода.

Но указанная проблема является не единственной. Дело в том, что баня находится в аварийном состоянии, по причине чего её дальнейшая работа без предварительного ремонта не может осуществляться. Мэр Саранска заявил, что в скором времени будет составлен проект реконструкции бани. Также жителям посёлка ТЭЦ-2 была предложена организация транспортной доставки до бани №7, но последние от этого отказались.

Градоначальник отметил, что работа бани в посёлке ТЭЦ-2 будет восстановлена примерно через два года. Также Пётр Тултаев сообщил, что рассматриваются различные варианты решения проблемы финансирования, самым оптимальным из которых является передача объекта арендаторам.

Также в ходе рассматриваемой встречи были обсуждены вопросы, касающиеся режима работы автобуса №9, установки тренажеров, проведения весной субботника в сквере, расположенном возле музыкальной школы, и ремонта крыльца многоквартирного доме №5а по улице Северной. По всем вопросам Пётр Тултаев дал соответствующие поручения.

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Источник: adm-saransk.ru