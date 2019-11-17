Гороскоп на 18 ноября: поворотный день для Овнов, Раки неожиданно получат деньги, а Весы могут встретить свою половинку

Овен

Этот день может стать поворотным для Овнов, которые встретят успешного старого друга (или через него другого значимого человека). Кто-то из этих людей сильно повлияет на вас и, возможно, вы решитесь круто изменить свою жизнь.

Телец

Тельцы также смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Возможно, произойдет ваше повышение по службе, или вы получите важные сведения, которые изменят карьерный путь.

Близнецы

Вероятна внезапная поездка с другом или избранником, Близнецы. Вы и сами хотели отважиться на такой шаг, но предложенный вариант более предпочтителен.

Рак

Незапланированное поступление денег всегда приятно, Раки. Можно купить новую технику или мебель домой. Покупку отпразднуйте с друзьями.

Лев

Полученные в этот день сведения могут заставить Львов изменить работу или представление о ней. В любом случае, такие данные заставят вас нервничать, но нужно быть спокойным.

Дева

Полученные не так давно новые технические навыки помогут Девам получить повышение по службе. Вы все еще нервничаете, но вскоре успокоитесь. Продолжайте трудиться и успех придет к вам.

Весы

Одинокие Весы в этот день могут обрести пару. Этот будет или новый человек, или же вы увидите нечто, что раньше никогда не замечали в знакомом или друге.

Скорпион

Скорпионы поделятся своими мыслями и идеями с друзьями и коллегами, но не все воспримут их позитивно. Не старайтесь навязать свою точку зрения, лучше предоставьте отличные аргументы и дайте время сомневающимся во всем разобраться самим.

Стрелец

Стрельцам предстоит сделать сложный выбор – жертвовать своим чем-то личным (временем, силами) для достижения успеха на работе или нет.

Козерог

Подсказки друзей помогут Козерогам оказаться в нужное время в нужном месте, вследствие чего перед вами откроются новые горизонты. Возможна смена работы или повышение.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не цепляться за берег, а плыть по течению. Если предложат новую работу или переезд – соглашайтесь, так как на новом месте будет больше перспектив.

Рыбы

Неожиданное озарение позволит Рыбам внести так необходимые изменения, уверены звезды. Также можно рассчитывать на небольшую премию на работе или внезапное поступление денег из другого источника.

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