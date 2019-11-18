В Саранске два человека скончались по причине отравления угарным газом

В Саранске в результате отравления угарным газом скончались два человека.

17 ноября в жилом доме, расположенном по адресу – улица Тельмана, были обнаружены трупы мужчины и женщины 1945 года рождения. По предварительной информации, горожане скончались по причине отравления угарным газом. Также имеются сведения, согласно которым в указанном доме имело место нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Трупы скончавшихся жителей Саранска были направлены на судебно-медицинское исследование.

Сотрудники следственных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: mordovia.sledcom.ru