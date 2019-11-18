31-летняя жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве своего знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 31-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 29 августа нынешнего года 31-летняя ранее судимая гражданка вместе с несколькими своими знакомыми гостила у 42-летнего мужчины, проживавшего в квартире, расположенной по адресу – улица Энгельса. В ходе совместного распития спиртных напитков женщина поссорилась с владельцем жилья.

В процессе выяснения отношений гражданка схватила в руки кухонный нож и более 60 раз ударила им своего оппонента. После этого гости поспешили покинуть квартиру, орудие преступления было выброшено.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Спустя некоторое время, обвиняемая была задержана. Женщина не отрицает свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф