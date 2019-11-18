В Саранске пожар унес жизнь мужчины

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 15 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Энгельса. В одной из квартир жилого дома №12, расположенного по указанному адресу, загорелись постельные принадлежности. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара погиб владелец квартиры 1962 года рождения. Супруга погибшего мужчины 1963 года рождения получила отравление продуктами горения, от госпитализации женщина отказалась.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru