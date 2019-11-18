В Саранске сторож детского сада избил детей

В Саранске сторож детского сада избил несовершеннолетних мальчиков.

Инцидент произошел несколько дней назад на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, два мальчика 12-летнего возраста в вечернее время суток хулиганили на площадке детского сада. Сторож дошкольного учреждения сделал детям замечание, но последние его проигнорировали. В итоге мужчина принялся избивать мальчиков.

Один из пострадавших получил ушибы, второму ребенку сторож детсада сломал нос.

Родители подростков готовы дать ход данному делу.

По информации «Известий Мордовии».

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