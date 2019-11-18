В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб мужчина

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, по причине которого погиб мужчина.

Днём 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Каргал. На улице Школьной загорелся частный жилой дом №40. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение внутренней части постройки и частично кровли.

Огонь уничтожил жилой дом на площади 140 квадратных метров.

В ходе обследования внутренней части постройки пожарные обнаружили труп мужчины 1969 года рождения. Известно, что данный гражданин был инвалидом первой группы. Мужчина плохо передвигался без посторонней помощи.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске пожар унес жизнь мужчины.

Источник: 13.mchs.gov.ru