39-летнего жителя Саранска осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

В начале 2017 года два гражданина Молдавии обратились к 39-летнему жителю Саранска с просьбой помочь им получить разрешения на временное пребывание на территории России и временную регистрацию в Мордовии. Иностранцы намеревались при этом жить и работать в Москве. Мошенник, не имея необходимых в данном случае возможностей, заявил, что выполнит просьбу за денежное вознаграждение в размере 220 тыс. рублей. Граждане Молдавии передали жителю Саранска деньги и паспорта. Злоумышленник проставил в документах иностранцев поддельные штампы о временной регистрации.

В том же году мошенник получил от ещё двух граждан Молдавии 35 тыс. рублей, пообещав помочь заменить водительские удостоверения на российские.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Также читайте о том, что 31-летняя жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве своего знакомого.

Источник: 13.мвд.рф