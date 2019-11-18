В Мордовии осужденные сделали пародию на известную телепрограмму «Поле чудес»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии осужденные сделали пародию на известную телевизионную программу «Поле чудес».

В данном случае имело место полное погружение в мир пародии, в облик и манеру поведения ведущего, игроков и зрителей.

В процессе создания данной пародии осужденные провели скрупулезную работу с гримом, реквизитом, костюмами и декорациями.

Практически час зрители рассматриваемого пародийного выступления провели в атмосфере юмора и искреннего смеха.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su