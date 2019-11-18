19 ноября в центре Саранска отключат холодную воду

В центральной части Саранска 19 ноября будет временно отключено холодное водоснабжение.

В период с 23:00 18 ноября до 06:00 19 ноября холодной воды не будет в частных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Дальняя, ул. Гончарова, ул. Болдина (до ул. Гагарина), 2-й Советский переулок, ул. Подлесная, ул. Советская (до ул. Гагарина), ул. К. Либкнехта, ул. Зеленая, ул. Грибоедова, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. 8 Марта.

Также отключение коснется многоквартирных домов. В указанный период холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Гагарина, д. 9, 11, 14, 16, ул. Полежаева, д. 80, 120, ул. Лесная, д. 2А, 3, 5, 6, 9, 11, ул. Пионерская, д. 6, 8.

Причиной отключения воды является проведение работ по замене участка водовода.

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Источник: adm-saransk.ru