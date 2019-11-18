В Саранске прошла выставка-ярмарка «Валенки мордовские»

17 ноября глава администрации Саранска Пётр Тултаев посетил выставку-ярмарку «Валенки мордовские».

Первое мероприятие подобного рода было проведено в Саранске в феврале текущего года. Инициатором проведения выставки-ярмарки является Пётр Тултаев. Градоначальник считает, что данное мероприятие оказывает мастерам из Мордовии огромную помощь в деле реализации их продукции.

17 ноября свои изделия представили 20 мастеров, один из которых приехал из Чувашии. Горожане высоко оценили качество представленной зимней обуви и одежды.

Мэр Саранска посетил выставку не просто ради ознакомления. В феврале глава городской администрации приобрел для себя валенки, шерстяные носки и варежки. Покупкой градоначальник остался доволен. Ноябрьскую выставку-ярмарку мэр города посетил, дабы приобрести валенки для своей дочери. Совершив запланированную покупку, градоначальник отметил, что он рад тому, что у жителей Саранска есть возможность купить натуральные валенки, носки и варежки, которые можно долго носить, а также подчеркнул, что данные изделия являются очень теплыми.

Изготовители продукции заявили, что они хотели бы принять участие в ещё одной выставке-ярмарке в этом году.

Также читайте о том, что мэр Саранска провел встречу с жителями посёлка ТЭЦ-2.

Источник: adm-saransk.ru