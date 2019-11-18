В работе нескольких автомоек Саранска были выявлены нарушения

В ходе оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска 18 ноября, главы администраций районов города отчитались о результатах проверок автомоек.

В Ленинском районе были выявлены нарушения в работе четырех автомоек. Данный мойки расположены по улицам Рабочей и Московской. Нарушениями в этом случае является сбрасывание стоков на ландшафт.

В Пролетарском районе три автомойки сливают свои стоки в овраги. Эти мойки расположены по следующим адресам: улица Строительная, Лямбирское шоссе, улица Титова. Кроме того, две автомойки, которые находятся на улице Пушкина, через дренажную систему сливают свои стоки в Блохинский ручей.

В Октябрьском районе четырем автомойкам было сделано замечание из-за того, что стоки сливаются в городскую канализацию без предварительной очистки. Данные мойки находятся по улице Сущинского, улице Косарева, проспекту 70 лет Октября и улице Энергетической.

Материалы проверок были направлены в органы, которые могут привлечь нарушителей к наказанию.

Читайте также о том, что 19 ноября в центре Саранска не будет холодной воды.

Источник: adm-saransk.ru