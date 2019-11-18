В Чамзинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб человек.

Указанное происшествие произошло 18 ноября, около 07:30 на 45-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ока», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Шевроле-Лачетти».

От полученных телесных повреждений водитель «Оки» скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

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Источник: гибдд.рф