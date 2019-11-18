В Краснослободском районе водитель легковушки сбил пешехода

В Краснослободском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

Происшествие произошло вечером 15 ноября на 13-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 27-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2112, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был госпитализирован.

Известно, что водитель легковушки ранее три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm