В Саранске в ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух маршрутных такси, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел утром 16 ноября на улице Косарева. По предварительным данным, 47-летний гражданин, управлявший маршрутным такси, не обеспечив безопасную дистанцию во время движения по обледенелой дороге, врезался в другое маршрутное такси, двигавшееся впереди.

Двум пассажирам виновника ДТП, среди которых 63-летний мужчина и 62-летняя женщина, понадобилась медицинская помощь.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm