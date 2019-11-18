В Саранске в ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух маршрутных такси, в результате которого пострадали два человека.
Инцидент произошел утром 16 ноября на улице Косарева. По предварительным данным, 47-летний гражданин, управлявший маршрутным такси, не обеспечив безопасную дистанцию во время движения по обледенелой дороге, врезался в другое маршрутное такси, двигавшееся впереди.
Двум пассажирам виновника ДТП, среди которых 63-летний мужчина и 62-летняя женщина, понадобилась медицинская помощь.
По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm